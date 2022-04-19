В Польше ксендз во время службы спел вместе с прихожанами «Ой, у лузі червона калина» 19.04.2022, 23:36

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Видеофакт.

Польский ксендз Войцех Дроздович во время церковной службы в одном из костелов Варшавы исполнил вместе с прихожанами гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". Соответствующее видео опубликовано 18 апреля пользователями сети на странице Дроздовича в Facebook.

Полная версия размещена на YouTube.

Перед тем, как начать праздничную пасхальную проповедь, священник включил проигрыватель и предложил прихожанам спеть вместе с ним, предварительно раздав людям листы с текстом украинской песни. Во время исполнения Дроздович энергично двигался в такт мелодии и дирижировал одной рукой.

"Христос воскрес", – после окончания песни обратился Дроздович к прихожанам.

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