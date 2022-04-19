Япония увеличит объем займов Украине 19.04.2022, 23:40

В Токио завили, что поддержка экономики Украины является неотложной задачей.

Япония пообещала увеличить объем предоставляемых Украине займов со 100 миллионов долларов до 300.

Об этом пишут западные СМИ ссылаясь на заявление премьера страны, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "поддержка экономики Украины является неотложной задачей".

Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.

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