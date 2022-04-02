38-й день Украина героически противостоит вторжению РФ (онлайн) 2.04.2022, 8:04

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(Обновляется) Хроника основных событий.

Вооруженные Силы Украины бьются с войсками РФ уже 38 дней. Только на Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак. Воины уничтожили 8 танков, 44 боевые машины и 10 артиллерийских систем.

Также в Генштабе ВСУ заявили об активизации российских войск в Приднестровье.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 38-го дня войны. Что происходило в Украине 1 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:12 В Луганской области бои не утихают уже длительное время. За сутки под огнем оккупантов были Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Горское, Березовое и Тошковка. Повреждены или разрушены - 31 объект, из которых 27 - жилые дома.

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08:08 В Черниговской области Вооруженные силы Украины разгромили российские войска у села Велика Дорога. В результате более 30 единиц боевой техники уничтожены и захвачены.

08:05 ВСУ впервые успешно применили Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками. Таким образом был сбит российский вертолет в Луганской области.

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