Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу 2.04.2022, 8:07

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иллюстрационное фото

Пострадали жилые дома.

Российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.

Глава области также призвал жителей Полтавы и Кременчуга ни в коем случае не выкладывать в Сеть фотографии с мест обстрелов и попросил их сохранять спокойствие.

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