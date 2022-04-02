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ВСУ нанесли еще два удара по российским войскам в Чернобаевке

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  • 2.04.2022, 8:31
  • 8,714
ВСУ нанесли еще два удара по российским войскам в Чернобаевке
Архивное фото

Оккупанты разгромлены в зловещем для них месте в 14-й раз.

Украинские защитники совершили еще два удара по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Чернобаевка сегодня 13-й и 14-раз..", - отметил он.

Напомним, 28 марта украинские защитники в 12-й раз ударили по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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