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«Предателю срежут голову»: стало известно о панике в Кремле

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  • 2.04.2022, 9:01
  • 25,260
«Предателю срежут голову»: стало известно о панике в Кремле

У Путина ищут, на кого возложить ответственность за провал войны в Украине.

Для оправдания провала российской агрессии против Украины в Кремле назначат ответственного, которого обвинят в предательстве.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, это остается единственным возможным вариантом для Владимира Путина в ситуации военного поражения в Украине.

"А если победы не будет, то в России только одно объяснение – измена. И кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, если не в Украине, то во внутреннем заговоре, который был против России, и надо найти заговорщика, срезать ему голову, стать победителем, а потом мудро заключить мир, который спасет Европу. По сути, это единственный вариант сейчас для Путина. Даже если он будет иметь успех, все равно общий вариант только такой", – рассказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты РФ имея стратегическую задачу – не выполнили ни одной оперативной. В ходе боев они не разбили ни одно соединение, ни одну украинскую бригаду.

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