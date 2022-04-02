Валерий Карбалевич: Лукашенко стал токсичной фигурой для всех 7 2.04.2022, 9:28

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Валерий Карбалевич

Кризис в белорусской экономике можно сравнить разве что с обвалом после распада СССР.

Новые санкции в связи с участием Беларуси в войне, которые добавились к старым, будут иметь кумулятивный эффект. Кризис, который обрушился на белорусскую экономику, можно сравнить разве что с обвалом 1990-х после распада СССР и крахом советской плановой системы, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Резкое ухудшение всех экономических показателей теперь становится основным внутриполитическим фактором Беларуси. Именно экономика под воздействием западных санкций сейчас начинает влиять на все социальные, общественно-политические процессы.

Сейчас мы наблюдаем только первые признаки кризиса. Обменный курс белорусского рубля лихорадит.

Вследствие дефицита валюты введены ограничения на валютном рынке. В условиях санкций работают банки. В магазинах исчезают некоторые товары, происходит значительный рост цен. На глазах обваливается экспорт. Евросоюз запретил поставки около 70% товаров, которые туда экспортировала Беларусь. В прошлом году в Украину шло почти 13% белорусского экспорта, сейчас он минимизируется. Из страны уходит западный, вообще иностранный капитал, происходит масштабная релокация из Беларуси компаний ІТ-сектора. На повестке дня массовая безработица.

Какие последствия все это может иметь?

Нередко бывает, что кризис подталкивает население к консолидации вокруг власти. Как это сейчас происходит в Украине.

Но в белорусской ситуации возмущения происходят в результате действий власти. Каждый пакет новых западных санкций появлялся в ответ на провокационные шаги официального Минска. Четвертый пакет санкций (уже реальных, а не символических) был введен в качестве наказания за посадку в Минске самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем. Пятый пакет стал ответом на организованный белорусскими властями миграционный кризис. А последний санкционный ход стал наказанием за соучастие в нападении на Украину.

Попытки переложить вину за санкции на Запад, на оппозицию имеют частичный, ограниченный эффект. Рано или поздно народ будет обвинять в ухудшении экономического состояния власть. Так происходит всегда. Недоверие к власти может распространиться и на лояльный Лукашенко электорат.

Многое будет зависеть от того, удастся ли властям смикшировать банковский кризис. Очереди граждан, которые хотят забрать свои вклады в банках, — известная картина во многих странах. Беларусь помнит митинги обманутых вкладчиков в 1990-х годах. Тогда была даже создана партия обманутых вкладчиков.

Неизбежным последствием экономического кризиса становится обострение конкуренции в среде правящей номенклатуры за сокращающиеся ресурсы. В результате конфликты среди элиты нарастают. Подтверждением этого стала информация о задержании руководства Банка "БелВЭБ" во главе с председателем правления Василием Матюшевским, а также председателя правления "Приорбанка" Сергея Костюченко. Указанные лица - ключевые фигуры банковского сектора Беларуси. То, что силовики замахнулись на них, означает, что никто в стране не защищен.

Кроме того, это свидетельствует о том, что государство, чтобы найти деньги на минимальные нужды, будет просто забирать их у бизнеса, не взирая на лояльность и «близость к телу» местных олигархов.

То есть режим уже поглощает своих. Закономерная эволюция всех подобных диктатур.

И получается, что Лукашенко теперь гарант того, что социально-экономическая ситуация в стране будет развиваться только по негативному сценарию. Различные экономические, социальные или статусные потери терпят не только его противники, но и сторонники: бизнесмены, чиновничество. Объективно Лукашенко становится токсичной фигурой для всех, кроме узкого круга ближайшего окружения и высшей касты силовиков.

Единственной возможной реакцией на увеличение неопределенности будет эскалация жестокости, ярости режима.

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