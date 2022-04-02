закрыть
2 апреля 2022, суббота, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Павел Климкин: Китай недоволен и считает, что в Москве его «развели»

8
  • 2.04.2022, 9:39
  • 15,988
Павел Климкин: Китай недоволен и считает, что в Москве его «развели»
Павел Климкин

Власти КНР не хотели до последнего момента подтверждать визит Лаврова в Пекин.

Китайцы чувствуют себя откровенно обиженными, поскольку они совершенно не ожидали того, что сейчас происходит в Украине. Все это Китаю очень не нравится.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире 24 канала.

"Китайцы даже не хотели до последнего момента подтверждать визит Лаврова в Пекин. Они чувствуют себя откровенно обиженными, поскольку совершенно не ожидали происходящего в Украине. Они считают, что их, извините, развели", – рассказал политик.

По словам Климкина, на фоне войны в Украине в Китае также растут цены на энергоносители и еду. Потому страна постепенно "включается".

"Если вы не слышите много публичных заявлений, не беспокойтесь – это китайская дипломатия, это не наша дипломатия. Однако они начали работать",– добавил экс-глава МИД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников