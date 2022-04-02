Павел Климкин: Китай недоволен и считает, что в Москве его «развели» 8 2.04.2022, 9:39

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Павел Климкин

Власти КНР не хотели до последнего момента подтверждать визит Лаврова в Пекин.

Китайцы чувствуют себя откровенно обиженными, поскольку они совершенно не ожидали того, что сейчас происходит в Украине. Все это Китаю очень не нравится.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире 24 канала.

"Китайцы даже не хотели до последнего момента подтверждать визит Лаврова в Пекин. Они чувствуют себя откровенно обиженными, поскольку совершенно не ожидали происходящего в Украине. Они считают, что их, извините, развели", – рассказал политик.

По словам Климкина, на фоне войны в Украине в Китае также растут цены на энергоносители и еду. Потому страна постепенно "включается".

"Если вы не слышите много публичных заявлений, не беспокойтесь – это китайская дипломатия, это не наша дипломатия. Однако они начали работать",– добавил экс-глава МИД.

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