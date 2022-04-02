Белорусы снова могут ехать «на закупы» 15 2.04.2022, 9:47

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А что с лимитами на таможне?

Новость пятницы: Беларусь сняла все ограничения на пересечение своей границы. Раньше, чтобы выехать из страны через наземные пункты пропуска, нужна была веская причина в виде работы, учебы или лечения. С 3 апреля все ограничения отменяются, и у белорусов снова появится короткий путь в Akropolis и IKEA.

Оnliner.by вспоминает, что и в каких количествах сейчас можно будет привезти. Эти правила действуют, если вы везете товары для личного пользования.

Еду на машине или автобусе. Сколько можно привезти?

Без пошлины можно привезти товары для личного пользования весом до 25 кг и стоимостью до 500 евро.

Сейчас действует единый лимит независимо от того, как часто вы ездите за границу. Если вы превысили лимиты, то придется платить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Рассчитать переплату можно на сайте ГТК с помощью «Таможенного калькулятора».

А если лететь самолетом?

Стоимость покупок должна не превышать сумму, эквивалентную 10 000 евро, а вес — 50 кг. Если больше/дороже — платите пошлину.

Какие лимиты по алкоголю?

Сейчас действует лимит в 3 литра в расчете на одного совершеннолетнего человека.

Если лимит превышен, будет действовать пошлина 10 евро за 1 литр. Однако за один раз даже с пошлиной можно ввести только до 5 литров алкоголя (сюда же входит и пиво).

Есть какие-то ограничения на ввоз «санкционных» продуктов?

Если физлицо везет товары для личного пользования, то никаких ограничений нет, кроме тех, которые уже давно были по молочке и мясу. Везти для себя шоколадки или печенье по-прежнему можно.

Как таможня будет определять, что я везу товары «для личного пользования»?

У таможни есть правила, по которым они определяют, везете вы покупки для личного пользования или других целей.

При принятии решения о предназначении товаров таможенники учитывают состав семьи, обычную потребность человека в товарах, которые ввозятся, место работы (или его отсутствие), обстоятельства поездки (цель и частота) и другие факторы.

На практике это значит, что если вы будете пересекать границу чаще, чем раз в 7 дней, то будут действовать более строгие подходы — например, можно провозить не более 5 кг продуктов питания, из них кофе, чая, какао-порошка, других растворимых напитков не более 1 кг в совокупности.

Полный список того, что не может быть отнесено к товарам личного пользования, можно посмотреть здесь.

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