В каких банках белорусам сейчас выгоднее покупать доллары и евро, а в каких - сдавать? 1 2.04.2022, 10:25

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Актуальные курсы валют в обменниках.

Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,93 рубля, а евро — 3,25 рубля. Zerkalo.io посмотрело, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — 2,93 рубля («Абсолютбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Дабрабыт» — 2,88 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего во «Белгазпромбанк» — 3,31 рубля, а ниже всего — в «Банк БелВЭБ» — 3,25 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «Банк БелВЭБ», «Банк Дабрабыт» — 3,18 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 2,2 рубля за 100 российских рублей (исключение — «Паритетбанк» и «Банк Решение», которые предлагают 2 рубля). При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,99 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,6 рубля («Абсолютбанк», «Цептербанк»).

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