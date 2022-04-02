Военный эксперт: Путину надоели клятвы «завтра все возьмем» 6 2.04.2022, 10:33

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В руководстве РФ назревает серьезный конфликт.

Глава Кремля планировал провести в Украине блицкриг – "молниеносную войну". Однако планы не удалось осуществить, а постоянные обещания о "победе России" Путину уже надоели.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российского диктатора постоянно уверяют чуть ли не клятвами о "завтрашнем захвате Украины".

Жданов напомнил, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, было 72 часа на взятие Киева и впоследствии парад в столице через неделю. Сейчас появилась неподтвержденная информация, что 7 мая – это завершение войны. Мол, ко Дню победы.

"Клятвы и утверждение, что "завтра мы все возьмем, отвоюем. Завтра будет победа". Вот эти "завтра" ему надоели и он психует",– считает он.

Военный эксперт объяснил, что Путин не видит реальных результатов. Военные не могут ему доложить ни одну победу на поле боя. "Думаю, что там назревает существенный конфликт. Есть требование Путина", – добавил Жданов.

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