Умерла звезда советского кино Александра Яковлева 2.04.2022, 10:44

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Вторым ее мужем был телеведущий Александр Невзоров.

Российская актриса Александра Яковлева, которая наиболее известна зрителям по советским фильмам «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев, передает zerkalo.io.

«Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — рассказал Лебедев.

Известно, что около пяти лет назад у Яковлевой диагностировали рак молочной железы. О борьбе с болезнью она рассказывала в своем Instagram, но последние несколько месяцев не обновляла страницу.

Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде, там впоследствии и жила. Свою фамилию Иванес сменила на фамилию деда. Яковлева окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии, снималась в фильмах «Экипаж» (это была ее первая известная роль), «Чародеи», «Россия молодая», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

В 1993 году актриса ушла из кино (лишь в 2016-м она снова снялась в ремейке фильма «Экипаж») и занялась общественной работой. Она была заместителем мэра Калининграда, депутатом горсовета, занимала руководящие должности на железных дорогах и в аэропортах Шереметьево и Пулково. Была членом партии «Яблоко», претендовала на должность мэра города. Летом 2021 года баллотировалась в депутаты горсовета от партии «Справедливая Россия», однако в горсовет не прошла. Была почетной гражданкой Калининграда.

У Яковлевой осталось двое детей от первого брака с актером Валерием Кухарешиным, вторым ее мужем был телеведущий Александр Невзоров, третьим — эстонский спортсмен Калью Аасмяэ.

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