Как изменились цены и что можно купить на ярмарках в Беларуси 2.04.2022, 11:03

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фото: vgr.by

За саженцами дачники не спешат.

В Гродно вторые выходные на парковке возле «Виталюра» на Индурсском шоссе работает ярмарка, на которой можно купить семена и саженцы. Как изменились цены и что можно купить (и не рано ли), узнавал «Вечерний Гродно».

Март почти весь месяц радовал нас теплой погодой, но последняя неделя оказалась холодной. С одной стороны дачникам пора открывать новый сезон, а с другой… ну куда на огород таким холодом.

Вторую неделю возле «Виталюра» мерзнут фермеры, у которых можно приобрести все, что касается огорода.

В пятницу почти вся парковка балы занята продавцами, а вот покупателей было немного — отпугнул пронизывающий ветер. Растений больше чем людей.

Меньше народу — больше хороших саженцев, так можно перефразировать известную поговорку. Пока спрос невелик, люди не спешат покупать деревья и кусты, поэтому можно выбрать самое-самое.

— Люди думают, что еще холодно, но против природы не попрешь, почки на саженцах начнут распускаться, нужно успеть посадить деревце до этого времени, — рассказывают продавцы. — Так что деревья уже можно высаживать.

Выбор саженцев огромный: черешни, вишни, сливы, яблони и груши. Хорошие корни, толстые стволы, сорта и сроки созревания какие душе угодно. Хочешь — бери карликовое дерево, не придется лазить на него с лестницей. Предпочитаешь классику, выбор тоже есть.

Теперь по ценам. Фермеры говорят, что они остались на уровне прошлого года. Отчасти это так (только не заглядывайте в интернет-магазины саженцев, будете в шоке от цен).

Черешня от 15 до 20 рублей, яблони от 10 до 15 рублей, груши от 15 до 20 рублей. Вишня 15-20 рублей, персики от 20 до 30 рублей. Чем лучше сорт, тем выше цена.

Любителям экзотики предлагают жимолость, айву, боярышник, барбарис, канадскую иргу, есть даже фундук, лимонник, магнолия и миндаль.

Удивительно, но на ярмарке семенной картофель журналисты нашли только у одного продавца. Ни желтый и не красный — кремового цвета бульба продается по 2 рубля 70 копеек за кило. Предлагают ранние сорта Миа и Саньява, а также среднеранние Кроне, Сорая и Никсе.

Традиционно много туй от 8 рублей и выше. Научились гродненские фермеры выращивать голубику: десятки разных сортов двухлетних растений. Цены в районе 10 рублей. Надумаете брать голубику, пробуйте разные сорта.

В одной из палаток подаются различные удобрения, куриный помет, горчица, сера, торф и многое другое.

Семья Марцинкевичей приехала в Гродно на ярмарку из Самохваловичей. Татьяна родом из Гродно, оканчивала аграрный университет, а под Минском они с мужем организовали питомник. К нам привезли саженцы.

— Мы рекомендуем людям брать черешню двух разных цветов и сроков созревания. Вот, например Гронковая самая ранняя, а Гостинец более поздний, — рассказывает Татьяна. — Для черешни нужна плодородная почва, на глине расти не будет. Перед посадкой не забудьте про удобрения, насыпьте золы и хорошо пролейте водой.

Фермеры признаются, что сад очень притягивает. Переживают, когда саженцы погибают и активно используют научные знания.

Мало дерево посадить и вырастить, еще важно спасти урожай от птиц, которые любят полакомиться сладкими ягодами. Журналисты спросили у фермеров, как они защищают урожай черешни от птиц. Оказывается, есть несколько способов.

— В зоомагазинах продаются отпугиватели птиц. Еще в садах работают специальные пушки. Если же у вас пару деревьев — лучше накройте сетью.

Ярмарка будет работать до 30 апреля каждую неделю с четверга по воскресенье. В четверг-пятницу с 10 до 16, в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов.

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