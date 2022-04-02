Около 17800 человек и более 130 вертолетов: стали известны потери оккупантов с начала войны

Около 17800 человек и более 130 вертолетов: стали известны потери оккупантов с начала войны3
- 2.04.2022, 11:45
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Обновленные данные Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска лишились около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.
Об этом сообщает на пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 17800 человек
танки - 631
боевые бронированные машины - 1776
артиллерийские системы - 3167
РСЗО - 100
средства ПВО - 54
самолеты - 143
вертолеты - 134
автомобильная техника - 1236
корабли/катера - 7
цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 87
специальная техника - 24
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.