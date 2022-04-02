Около 17800 человек и более 130 вертолетов: стали известны потери оккупантов с начала войны 3 2.04.2022, 11:45

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Обновленные данные Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска лишились около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.

Об этом сообщает на пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 17800 человек

танки - 631

боевые бронированные машины - 1776

артиллерийские системы - 3167

РСЗО - 100

средства ПВО - 54

самолеты - 143

вертолеты - 134

автомобильная техника - 1236

корабли/катера - 7

цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 87

специальная техника - 24

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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