Медик из Мариуполя: Я видел, как через отверстие в теле семилетнего ребенка бьется его сердце

Медик из Мариуполя: Я видел, как через отверстие в теле семилетнего ребенка бьется его сердце8
- 2.04.2022, 11:53
- 5,108
Истории, от которых стынет кровь.
Мариуполь – город, оказавшийся в окружении оккупантов и который они беспощадно пытаются стереть с лица земли. От историй очевидцев стынет кровь, передает 24tv.ua.
Осколочное ранение прошло через грудину
24-летний медик скорой помощи Сергей Чорнобривец рассказал о работе в оккупированном Мариуполе и всех ужасах, которые наносят оккупанты местным.
Одним из случаев спасенных жизней он вспомнил девочку, которая получила ранения.
«Девочка семи лет. Родители привезли. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине и мы видели, как из-за этой дыры бьется ее сердце. И она при этом была жива», – рассказал медик.
Девочка выжила
По словам Сергея, девочка 15 дней провела в реанимации.
Затем она нам нарисовала рисунок и передала его врачам через папу.
«Нам когда привезли его, мы чуть не расплакались», – вспоминает Сергей Чорнобривец.