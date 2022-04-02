Медик из Мариуполя: Я видел, как через отверстие в теле семилетнего ребенка бьется его сердце 8 2.04.2022, 11:53

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Истории, от которых стынет кровь.

Мариуполь – город, оказавшийся в окружении оккупантов и который они беспощадно пытаются стереть с лица земли. От историй очевидцев стынет кровь, передает 24tv.ua.

Осколочное ранение прошло через грудину

24-летний медик скорой помощи Сергей Чорнобривец рассказал о работе в оккупированном Мариуполе и всех ужасах, которые наносят оккупанты местным.

Одним из случаев спасенных жизней он вспомнил девочку, которая получила ранения.

«Девочка семи лет. Родители привезли. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине и мы видели, как из-за этой дыры бьется ее сердце. И она при этом была жива», – рассказал медик.

Девочка выжила

По словам Сергея, девочка 15 дней провела в реанимации.

Затем она нам нарисовала рисунок и передала его врачам через папу.

«Нам когда привезли его, мы чуть не расплакались», – вспоминает Сергей Чорнобривец.

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