Какие дачи продаются под Минском до $10 тысяч 2 2.04.2022, 11:38

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Подборка добротных домов с отоплением.

В этом году по наблюдениям риэлтеров минчане проявляют к дачам в окрестностях столицы до 10 тысяч долларов. Realt.by предлагает подборку самых интересных дач в этом в ценовом диапазоне и на расстоянии до 60 км от Минска. В топ-6 попали варианты, не требующие капитального ремонта и масштабного благоустройства на участке.

СТ «Изобилие», московское направление, 52 км от МКАД

Эта милая дача может и находится на большем удалении от Минска, чем остальные в нашей выборке, но на нее стоит обратить внимание. Добираться до нее очень удобно. Большая часть пути — по новой бетонке до Смолевич, и еще немного до Жодино.

Дача обжитая и ухоженная. Дом на 34 м2 сложен из кирпича. Внутри деревянная отделка, печь с лежанкой и камин, погреб. На 6,4 сотки есть беседка, банька и две стеклянные теплицы. Участок ровный, земля обработана. За все это просят 9 300 долларов.

СТ «Голубая Радуга», московское направление, 25 км от МКАД

Добраться до дачи можно как на машине так и «дачной» электричкой — ж/д станция «Загорье» в 15 минутах ходьбы от дома. СТ расположено рядом с сосновым лесом, поблизости есть водохранилище с пляжами и отличной рыбалкой.

Дом сложен из бревен в 1990 году, площадь 65,5 м2, на возвышенности. В доме есть работающая печь с лежанкой, газовая плита (баллоны), мебель. Второй этаж можно переделать в жилой мансардный.

Участок — 4,16 соток, ровный, с газоном и хорошим садом. К нему прилагается еще почти 3 сотки обработанного огорода. Стоимость дачи — 10 900 долларов, но владельцы готовы торговаться.

СТ «Взгорье», молодечненское направление, 45 км от МКАД

Дача стоит на высоком месте с красивыми видами окрестностей. Рядом с СТ — остановка электричек (ж/д станция «Бояры»). Дом крепкий, деревянный, достаточно просторный — почти 60 м2. На первом этаже размещаются прихожая, три небольшие жилые комнаты и кухня. Отопление печное. На мансардном этаже две комнаты.

Размер участка 5,5 сотки. На них есть еще сарай и погреб в нем. Санузел на улице, вода на участке сезонная. Эту дачу продают за 9 900 долларов.

СТ «Лазурный-2008», молодечненское направление, 32 км от МКАД

Рядом с СТ — станция ж/д в Алехновичах и небольшое озеро. Место высокое, окруженное полями и лесами. Сюда 2 раза в неделю приезжает автолавка.

Дом на 67 «квадратов» после ремонта — полы в доме перестелены два года назад, дымоход обслужен, печь рабочая. Стоят стеклопакеты, фасад покрашен в прошлом году. Полностью готов к проживанию.

На 6 сотках есть баня с душем, летняя кухня, туалет и дровник. А еще парник (большой г-образный) из поликарбоната, плодовые деревья, разные сорта кустарников и клумбы с цветами. Также к участку прилагается 2,5 сотки земли для огорода. За это все просят 9 900 долларов.

СТ «Чайка», молодечненское направление, 30 км от МКАД

Здесь продается двухэтажный бревенчатый садовый домик с подвалом и гаражом. Транспортное сообщение: маршрутное такси, электричка (станция "Радошковичи").

Отопление паровое от электрокотла с датчиком температуры, в системе отопления залит антифриз.

На участке (4 сотки) есть здоровый плодоносящий сад, ягодные кустарники, небольшой декоративный пруд. Есть навес, летний душ, уборная. Рядом лес. В садовое товарищество регулярно приезжает автолавка, работает магазин. За дачу просят 10 тысяч долларов.

СТ «Искра-2002», пуховичское направление, 30 км от МКАД

Дом здесь одноэтажный бревенчатый. Он утеплен, обшит сайдингом. Окна современные — стеклопакеты с профилем из ПВХ. Отопление печное, в дом заведена вода из скважины.

Участок ровный, квадратной формы. Рядом лес. В 4 км — ж/д станция «Равнополье».

Рядом с СТ — остановки общественного транспорта. Удобное транспортное сообщение с Минском и Марьиной Горкой. Дача продается за 9 900 долларов.

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