В Днепре ПВО сбила четыре вражеских ракеты и беспилотник1
- 2.04.2022, 12:40
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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ночью.
В ночь на субботу, 2 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Днепре ПВО сбила четыре вражеских ракеты и беспилотник, передает nv.ua.
В то же время, как сообщают в МВД, есть и попадание. Из-за взрывов разрушен инфраструктурный объект - три здания и восемь единиц техники.
Сообщается, что на месте произошел пожар – к ликвидации последствий удара привлечены восемь единиц спецтехники и 45 спасателей.
Два человека получили ранения, погибших нет.
В то же время в Кривом Роге враг попал в автозаправку. Сообщается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет.