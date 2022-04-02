В магазинах есть импортные яблоки по 7 рублей, а дешевых белорусских не хватает 5 2.04.2022, 13:09

2,102

Оправдания Минсельхозпрода.

В Минсельхозпроде пояснили, почему возникли проблемы с наличием отечественных яблок в магазинах, а цены на импортные доходят до 7 рублей, пишет zerkalo.io. «Это импорт, от этого никто никуда не денется, вы видите, какая курсовая разница», — сказал глава этого ведомства Игорь Брыло во время телефонной линии 2 апреля.

Напомним, выбор отечественных яблок весьма скромный, а в некоторых магазинах они не всегда есть наличии. При этом импортные заметно подорожали, ценник доходит до 7 рублей за килограмм. Из продажи исчезли польские и украинские фрукты.

Журналисты позвонили на телефонную линию в Минсельхозпрод, сегодня на вопросы отвечал глава ведомства Игорь Брыло. Что касается цен на импортные яблоки, которые доходят до 7 рублей, чиновник ответил:

— Это импорт, от этого никто никуда не денется, вы видите, какая курсовая разница. Торговые сети, понятно, завозят по импорту те же самые недостающие фрукты, какие-то апельсины, мандарины, в том числе и яблоки. Понятно, что цена формируется где-то в Турции, Азербайджане и в других странах. И она постоянно меняется, потому что меняется постоянно там ситуация.

Игорь Брыло также пояснил, какая ситуация с белорусскими яблоками.

— Что касается нашего производства, то у нас хватает хранилищ и достаточно производимых яблок. Но дело все в том, что сезон тоже подходит к концу. И сказать, что 100% потребность (в яблоках. — Прим. ред.) будет обеспечена, наверное, нет. И большое дело — никто не ожидал того, что фермеры еще по осени позаключают контракты, в том числе с Российской федерацией. И с экспортными поставками, которые тоже надо им выполнять. Но по большому счету, в принципе, МАРТ анализирует ситуацию каждый день, на каждый момент. Если где-то недостаток какой-то овощной продукции, мы реагируем моментально. Поэтому еще раз посмотрим, проанализируем хранение, сколько у нас в наличии, — сказал глава ведомства.

По словам Игоря Брыло, «на сегодня наши фермеры выращивают достаточный объем продукции, поэтому это уже вопрос к торговым сетям, который мы зададим».

— Наши сети (торговой. — Прим. ред.), наверное, тоже должны работать с белорусским производителем. Мы на это делаем тоже упор. Поэтому тот показатель, что в сети лежит только турецкий яблок, это для меня ни о чем не говорит. Это говорит о том, что в принципе сети хотят видеть то, что сами видят на полке, — сказал министр. — Белорусская продукция дешевле импортной. Когда она ложится на полку, то, конечно же, ажиотаж по ней, наверное, немного больше, чем по импортной, которая в три раза, а то и в четыре дороже. Это ценой фактор, который сейчас существует. Надо действовать как-то в тех условиях, которые есть. В любом случае обратим еще раз внимание торговых сетей на наличие белорусское продукции.

Напомним, с 26 января чиновники ввели максимальные розничные цены на отечественные яблоки. В апреле они не должны превышать 2,53 рубля. В начале февраля правительство ввело запрет на вывоз из Беларуси отдельных товаров, в их число попали и яблоки.

В Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне. Правда, в некоторых случаях они заканчиваются еще в начале года. К примеру, в июне 2020 года Госконтроль сообщил о дефиците белорусских яблок в Гродненской области. Оказалось, что яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В таких ситуациях нам на помощь приходили польские фермеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».