Гендиректор корпорации «Сухой» осудил войну в Украине и подал в отставку 1 2.04.2022, 14:01

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Компания производит для армии РФ боевые самолеты Су.

Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой" Юрий Слюсарь осудил войну против Украины и ушел в отставку. Его компания производит боевые самолеты, задействованы в бомбежках территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании "Сухой".

"С 10 ноября 2020 года я являюсь Генеральным директором компании, корни которой уходят в далекие военные годы Великой Отечественной. Основатель компании, Павел Сухой, был выдающимся авиаконструктором, родом из Беларуси. В 1940-е годы, Павел Осипович Сухой, занимал должность Главного конструктора на авиационном заводе № 135 в Харькове.

Я приходил на должность руководителя с желанием укрепить российскую авиационную отрасль, но даже не представлял себе, что самолеты, выпускаемые компанией, которую я возглавляю, будут бомбить мирные районы Харькова, где когда-то трудился основатель ОКБ "Сухой".

Проведение спецоперации на Украине стало для меня чертой, которую я не могу перейти в должности Генерального директора АО "АХК "Сухой". Я не могу и не желаю стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан", - говорится в его заявлении.

Также Слюсарь попросил рассматривать его заявление официальной позицией по уходу с должности.

Отметим, с февраля он находится под британскими санкциями.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны украинская армия уничтожила 143 российских самолетов.

Среди сбитых много образцов самолетов марки Су.

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