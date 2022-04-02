Оккупанты начали массированный обстрел во время мирного митинга в Энергодаре 2.04.2022, 14:19

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В городе, где находится крупнейшая в Европе АЭС, прогремело несколько взрывов.

В оккупированном Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе АЭС, российские захватчики совершили обстрел во время митинга в поддержку Украины, передает УНИАН.

Как сообщает Telegram-канал "Енергодар", сегодня утром жители города собрались на митинг в поддержку Украины.

"Они пели гимн и разговаривали между собой. За этим наблюдали русскофашистские оккупанты", - говорится в сообщении.

Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки. Оккупанты начали задерживать местных, а тогда начали обстрелы.

Как сообщается, спустя несколько минут были слышны звуки взрывов и массированных обстрелов.

Вскоре после этого, согласно сообщению, в Энергодаре начали глушить связь.

Сейчас известно о нескольких лицах, попавших в больницу с травмами и тяжелыми ожогами. Точное количество раненых в результате взрывов выясняется.

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