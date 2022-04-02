«Около 95% комплектующих у нас – импорт» 2 2.04.2022, 13:45

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иллюстрационное фото

Бобруйский производитель мебели – о ситуации на рынке.

Как меняется ситуация на рынке мебельного производства, с какими сложностями столкнулись производители, чего ждать покупателям – рассказал «Вечернему Бобруйску» бобруйский производитель мебели Евгений Коптелов. Базируется производство в Бобруйске, фирма же работает с заказами по всей Беларуси.

Снизится качество, повысятся цены

После 24 февраля ситуация в бизнесе стала меняться. Евгений Коптелов признается, что вырисовались следующие проблемы: уход с рынка качественных производителей комплектующих и фурнитуры, рост цен, на которые повлияло снижение конкуренции, увеличение логистических путей и курс доллара. Также некоторые клиенты, по его словам, заняли выжидательную позицию, а трое отказались, так как уезжают из страны.

– Около 95 процентов комплектующих у нас – импорт. Преимущественно Австрия, также Польша, Турция, Италия и реже Китай. Белорусского производства у нас только пластиковые уголки и саморезы, – рассказывает Евгений. – И сейчас достойные производители комплектующих уходят с нашего рынка.

Один из ярких примеров – украинская компания «ВиЯр», которая 14 марта объявила о закрытии офисов в Беларуси, была крупным поставщиком фасадов, ДСП и фурнитуры. С белорусского рынка также ушла немецкая компания Rehau, которая производила оконные профили, кромочные элементы и акриловые фасады.

Австрийская компания Blum, поставщик качественной фурнитуры, официально не ушла с рынка и цены не поднимала, но региональные дилеры повысили цены на 10 процентов, так как у них также изменились условия работы.

Фасады турецкого производства поставлялись в страну через Одесский порт. Порт не работает, материалы нам поставляться не могут.

Одна фирма, которая работает с импортом из Турции, планирует наладить поставки через Ростовскую область, но цены вырастут на 20 процентов.

Еще один момент, который отмечает Евгений Коптелов – некоторые крупные производители не рассматривают белорусский рынок в отдельности от российского из-за небольшой емкости первого. Поэтому, если фирмы уходят из России, то они закрываются и в Беларуси.

Что касается роста цен, то они вырастут не только из-за курса доллара, но и из-за того, что оставшиеся производители будут повышать цены на свою продукцию из-за ухода конкурентов. И здесь снова возвращаемся к вопросу качества.

– Если с рынка уйдет одна австрийская компания, которая производит панельные изделия из ДСП, то ее место займет польская фирма. Но качество пострадает, так как у этой фирмы панельные изделия более рыхлые, быстрее изнашиваются, откалываются.

Если же брать сугубо влияние курса доллара, по словам Евгения Коптелова, поставщики считают по-разному: кто-то по курсу Нацбанка, кто-то по курсу Нацбанка плюс 3 процента, кто-то по наиболее высокому курсу, который есть в коммерческом банке на момент подписания договора, а некоторые и вовсе добавляют к курсу НБ +10 процентов.

– Мы своим клиентам считаем по курсу Нацбанка. На данный момент цены держим за счет того, что уменьшили свою маржинальность, но с 1 апреля будем их пересматривать и, скорее всего, повышать, потому что сейчас работаем практически «в ноль».

«Если принимать решение о заказе какой то мебели – то делать это сейчас»

Какой совет готов дать индивидуальный предприниматель тем, кто хочет заказать мебель: «Если принимать решение о заказе какой то мебели – то делать это сейчас, – говорит Е. Коптелов, – так как цены будут расти, а качество ухудшаться».

Специалист также рекомендует внимательно читать договор и особое внимание обращать на условия оплаты.

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