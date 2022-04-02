Что изменилось на главных участках фронта: новая сводка Генштаба ВСУ 2.04.2022, 13:45

2,658

Враг отступает к границам Беларуси и РФ, уничтожено 16 БТГр оккупантов.

Российские оккупанты сосредоточили усилия на окружении Объединенных сил и выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Враг также пытается удержать украинских защитников на Киевщине и Черниговщине, чтобы их не перебросили на восточное направление.

Об этом рассказал Генштаб ВСУ в новой информационной сводке на официальной странице на Facebook.

С целью сковать действия украинских войск враг продолжит удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях. В Генштабе предполагают, что оккупанты постараются закрепиться в непосредственной близости к границам с Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Враг считает, что своими действиями на Киевщине и Черниговщине сможет удержать как минимум часть украинских защитников на этом направлении, пока на Донбассе будут идти активные сражения. Выход на административные границы Донецкой и Луганской областей стал основной целью оккупантов.

В Генштабе также сообщили, что для оккупации Украины РФ задействовала 75 БТГР. Из них 16 полностью уничтожены, а 34 отправлены на восстановление боеспособности.

Война с Россией: ситуация на разных направлениях

На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы ПВО в приграничных районах с нашим государством.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. Согласно имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже готова уходить на территорию Российской Федерации.

С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».