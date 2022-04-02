Украинским десантник одним выстрелом уничтожил командно-наблюдательный пункт врага в Луганской области 3 2.04.2022, 14:26

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Бойцы 81-й аэромобильной бригады устроили настоящую охоту за противником.

В Луганской области украинский десантник уничтожил командно-наблюдательный пункт оккупантов. Защитнику удалось ликвидировать КНП одним ударом.

Бой произошел возле села Геевка. Об успешной операции десантника сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

В тот день 81 отдельная аэромобильная бригада вышла в определенный район «на охоту». Удача им улыбнулась.

Десантники обнаружили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений врага. Известно, что такой объект хорошо охраняют: стоят посты, курсирует бронетехника.

Украинские защитники скрытно перемещались, а затем достигли своей цели. Один из десантников с первого раза уничтожил пункт, ударив из противотанкового ракетного комплекса.

«Наконец заняли выгодную позицию и солдат Максим Ш. первым же пуском из ПТРК уничтожил КНП противника!» – говорится в сообщении.

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