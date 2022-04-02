Какие изменения грядут для самозанятых? 6 2.04.2022, 14:17

7,040

Работать на себя в Беларуси становится все сложнее.

В Министерстве по налогам и сборам анонсировали важные изменения для самозанятых граждан с 2023 года. В частности, предусмотрено установление налога на профессиональный доход (НПД).

Как будет работать эта система? Какие нюансы следует учесть? На эти вопросы «АиФ» ответила специалист по трудовому праву, юрист Мария Дорофеева.

ЗАМЕНА НАЛОГА

С 2023 года для самозанятых предусмотрено установление налога на профессиональный доход в процентах от получаемых доходов. Это заменит уплату подоходного налога с физлиц, а также обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, поскольку ставка НПД будет включать в себя отчисления на социальное страхование.

При работе с физлицами и юрлицами-нерезидентами ставка НПД составит 10% выручки. При работе с организациями-резидентами ставка в размере 10% будет применяться при сумме выручки до 60 тыс. руб., в случае превышения этого значения ставка составит 20%.

Планируется, что при уплате НПД плательщикам не надо будет вести налоговый учет и подавать налоговую отчетность. Налоговый орган будет уведомлять плательщиков об уплате налога на профессиональный доход через специальное мобильное приложение. С его помощью станет возможно и уплатить налог. Сделать это нужно будет не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем. Ожидается, что эта платформа позволит выполнять и другие необходимые процедуры – от регистрации до прекращения деятельности, приема платежей, формирования чеков. При этом сейчас обсуждается вопрос: будет ли переход на профессиональный доход обязательным или у плательщиков останется право выбора.

Из недостатков – по-прежнему нельзя нанимать работников. Кому-то также может не хватить лимита в 60 тыс. руб. дохода, который предполагает уплату налога в размере 10%.

Самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. Запрещенные виды деятельности установит правительство. По предварительным данным, это будут реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, розничная торговля покупными товарами, деятельность, требующая получения лицензии, и т. п.

Налог на профессиональный доход может стать альтернативой и ремесленному сбору. Предполагается, что у ремесленников с 2023 года как раз будет право выбора налогообложения: ремесленный сбор или НПД. Кроме того, с 2024 года планируется отнести к плательщикам налога на профессиональный доход самозанятых, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».