Российские мародеры открыли в Беларуси базары для торговли награбленным в Украине 25 2.04.2022, 15:01

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Разведка рассказала, где и как это происходит.

В белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

"То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", - говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются обменять украденную валюту – доллары и евро. Но белорусы неохотно соглашаются на обменные операции.

Кроме того, российские мародеры отправили колонну грузовиков в РФ из города Бурынь Сумской области с награбленными товарами.

"В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КамАЗы, из которых солдаты выгружают пакеты с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", - добавили в разведке.

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