Путину осталось недолго 4 Денис Казанский

2.04.2022, 15:28

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Денис Казанский

Но память о его преступлениях будет жить дольше, чем он.

Российские власти хотят переписать украинские учебники истории. На днях глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать наши учебники и поискать в них антироссийские тезисы.

Оккупанты "потеряли" корни ненависти украинцев

Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии со "специалистами-историками" (ну, понятно, с какими) изучить эту информацию и дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования уголовных дел, находящихся в производстве.

По его мнению, необходимо дать оценку, нацеливает ли детей информация в этих учебниках на ненависть к россиянам и русскому языку, пишет российский сайт.

Вы знаете, я открою небольшой секрет – на ненависть к россиянам украинцев нацеливают не школьные учебники, нет! На ненависть к россиянам украинцев нацеливают, вы не поверите, сами россияне, которые бомбят наши города и убивают наше гражданское население. Мы это видим своими глазами и, как вы понимаете, никакие учебники этого никак отменить не смогут.

В Советском Союзе тоже были учебники. Если помните, они там учили верить в коммунизм, и по ним учились вообще все жители СССР. Но однажды это не спасло СССР от развала. И сейчас, даже если вы вдруг напечатаете для украинцев какие-то свои учебники и даже их разошлете во все украинские школы, это никак не отменит тот факт, что вы разбомбили Харьков, уничтожили Мариуполь, погубили тысячи невинных граждан Украины. Мы ведь никогда этого не забудем и не простим. И никакие учебники этого никогда не изменят.

Конец Путина неотвратим

Бастрыкин – старый маразматик, читающий текст с экрана компьютера через лупу. Да, это не шутка, это подлинный факт. И вот эти люди еще наши учебники подвергают критике.

Так вот, Бастрыкину и Путину осталось недолго, ну чисто физически. Это пожилые люди, которым по 70 лет, и они не будут жить вечно. И, поверьте, память о том, что они сделали, будет жить дольше, чем они. И эту память никак нельзя стереть или отменить. Какие учебники они бы сейчас ни написали, эти учебники их не переживут.

Адская правда

Это все уйдет в прошлое вместе с ними, а память останется, потому что она здесь, она не в учебниках. Вы не сможете никак вычеркнуть, отменить то, что мы видели своими глазами, то, что мы пережили лично.

И вы можете не сомневаться – мы уж точно не дадим нашим согражданам все это забыть. Мы об этом напишем тысячи книг. И учебники напишем, и фильмы снимем, и видеоблоги снимем, и разместим сотни тысяч публикаций в интернете.

И вы не сможете запретить весь интернет, вы не сможете найти, сжечь, запретить все эти книги, даже если вы будете пытаться это сделать. Потому что правду невозможно запретить, ее невозможно вычеркнуть.

Невозможно вычеркнуть случившиеся со всеми нами факты. Мы их никогда не забудем. И мы сделаем все, чтобы эта информация о том, что сделали россияне, распространялась как можно шире по всему миру не в учебниках, а везде, где вообще это только возможно.

Денис Казанский, youtube.com

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