Над ЧАЭС подняли украинский флаг
- 2.04.2022, 15:43
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Станция окончательно освобождена от российских оккупантов.
Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции подняли флаг Украины.
Об этом сообщается на официальной странице ЧАЭС в Facebook.
59 людей, которые работают на станции и пережили вторжение оккупантов, подняли сине-желтый флаг и исполнили гимн Украины.
"Сегодня в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС вновь взвился флаг и прозвучал Гимн Украины", - говорится в сообщении.
В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях захвата российскими войсками все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".
Российские войска, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, 31 марта двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.
Позже в компании сообщили, что по состоянию на вечер 31 марта посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет.
Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля. Лишь 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там лиц.