«Нутрии закончились, теперь едим собак» 2.04.2022, 15:57

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Российские оккупанты в Украине ежедневно «пробивают дно».

На перехваченных пленках СБУ так много доказательств деградации и решительных зверств российских оккупантов в Украине, что была сделана отдельная подборка, сообщает УНИАН.

Так, один из захватчиков смакует с женой «сафари» на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам – для развлечения.

Дальше хвастается захваченными под Киевом трофеями: «…машин набрали себя. Ружьев себя набрали, карабинов…».

А еще один совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: «…собаку зарезали, съели», потому что просто «…нутрии закончились».

Хуже всего, что даже «мирные» оставшиеся в РФ россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине.

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