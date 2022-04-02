Сколько в Беларуси стоят услуги нотариуса по составлению проектов доверенностей? 2.04.2022, 15:25

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Фото с сайта likvidation.by

С 24 марта цена изменилась.

Сколько сейчас стоят услуги нотариуса по составлению и подготовке проектов доверенностей?

Как пояснили «АиФ» в Белорусской нотариальной палате, с 24 марта на услугу нотариусов по составлению и подготовке проектов доверенностей, за исключением доверенностей на получение пенсии, пособия и алиментов, установлен единый тариф – 0,5 базовой величины (16 руб.). За составление и подготовку проекта доверенностей на получение пенсии, пособия и алиментов, нотариальный тариф составляет, как и ранее, 0,2 базовой величины (6,4 руб.).

При этом нотариальный тариф за удостоверение всех видов доверенностей остался неизменным и составляет от 0,5 базовой величины (16 руб.) до 2 базовых величин (64 руб.), в зависимости от полномочий и степени родства между доверителем и доверенным лицом.

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