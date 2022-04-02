Один снаряд поражает сразу две цели: филигранная работа украинской артиллерии

Один снаряд поражает сразу две цели: филигранная работа украинской артиллерии1
- 2.04.2022, 15:59
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Видеофакт.
Военные вооруженных сил Украины ежедневно обезвреживают технику врага. Об этом сообщает командование 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
Защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола решили удивить украинцев филигранной работой по уничтожению вражеской техники.
Военные отметили, что до АТО существовало мнение, что один снаряд дважды в одно и то же место не попадает. Однако впоследствии выяснилось, что попадает.
«А теперь артиллеристы 44 бригады показали, как один снаряд поражает две цели», – отметили в бригаде.
Там также показали видео, как это выглядит на практике.