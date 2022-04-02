закрыть
2 апреля 2022, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Один снаряд поражает сразу две цели: филигранная работа украинской артиллерии

1
  • 2.04.2022, 15:59
  • 5,430
Один снаряд поражает сразу две цели: филигранная работа украинской артиллерии

Видеофакт.

Военные вооруженных сил Украины ежедневно обезвреживают технику врага. Об этом сообщает командование 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола решили удивить украинцев филигранной работой по уничтожению вражеской техники.

Военные отметили, что до АТО существовало мнение, что один снаряд дважды в одно и то же место не попадает. Однако впоследствии выяснилось, что попадает.

«А теперь артиллеристы 44 бригады показали, как один снаряд поражает две цели», – отметили в бригаде.

Там также показали видео, как это выглядит на практике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов, pravda.com.ua
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина