Один снаряд поражает сразу две цели: филигранная работа украинской артиллерии 1 2.04.2022, 15:59

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Видеофакт.

Военные вооруженных сил Украины ежедневно обезвреживают технику врага. Об этом сообщает командование 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола решили удивить украинцев филигранной работой по уничтожению вражеской техники.

Военные отметили, что до АТО существовало мнение, что один снаряд дважды в одно и то же место не попадает. Однако впоследствии выяснилось, что попадает.

«А теперь артиллеристы 44 бригады показали, как один снаряд поражает две цели», – отметили в бригаде.

Там также показали видео, как это выглядит на практике.

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