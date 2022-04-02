Режим уже поглощает своих Валерий Карбалевич

2.04.2022, 16:07

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Валерий Карбалевич

Лукашенко становится токсичной фигурой для всех.

Новые санкции в связи с участием Беларуси в войне, которые добавились к старым, будут иметь кумулятивный эффект. Кризис, который обрушился на белорусскую экономику, можно сравнить разве что с обвалом 1990-х после распада СССР и крахом советской плановой системы.

Резкое ухудшение всех экономических показателей теперь становится основным внутриполитическим фактором Беларуси. Именно экономика под воздействием западных санкций сейчас начинает влиять на все социальные, общественно-политические процессы.

Сейчас мы наблюдаем только первые признаки кризиса. Обменный курс белорусского рубля лихорадит.

Вследствие дефицита валюты введены ограничения на валютном рынке. В условиях санкций работают банки. В магазинах исчезают некоторые товары, происходит значительный рост цен. На глазах обваливается экспорт. Евросоюз запретил поставки около 70% товаров, которые туда экспортировала Беларусь. В прошлом году в Украину шло почти 13% белорусского экспорта, сейчас он минимизируется. Из страны уходит западный, вообще иностранный капитал, происходит масштабная релокация из Беларуси компаний ІТ-сектора. На повестке дня массовая безработица.

Какие последствия все это может иметь? Кризис укрепит режим или усилит протестные настроения?

Нередко бывает, что кризис подталкивает население к консолидации вокруг власти. Ведь на кого еще надеяться в период социальных забурений? Как это сейчас происходит в Украине.

Но в белорусской ситуации возмущения происходят в результате действий власти. Каждый пакет новых западных санкций появлялся в ответ на провокационные шаги официального Минска. Четвертый пакет санкций (уже реальных, а не символических) был введен в качестве наказания за посадку в Минске самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем. Пятый пакет стал ответом на организованный белорусскими властями миграционный кризис. А последний санкционный ход стал наказанием за соучастие в нападении на Украину.

Попытки переложить вину за санкции на Запад, на оппозицию имеют частичный, ограниченный эффект. Рано или поздно народ будет обвинять в ухудшении экономического состояния власть. Так происходит всегда. Недоверие к власти может распространиться и на лояльный Лукашенко электорат.

Многое будет зависеть от того, удастся ли властям смикшировать банковский кризис. Очереди граждан, которые хотят забрать свои вклады в банках, — известная картина во многих странах. Беларусь помнит митинги обманутых вкладчиков в 1990-х годах. Тогда была даже создана партия обманутых вкладчиков.

Неизбежным последствием экономического кризиса становится обострение конкуренции в среде правящей номенклатуры за сокращающиеся ресурсы. В результате конфликты среди элиты нарастают. Подтверждением этого стала информация о задержании руководства Банка «БелВЭБ» во главе с председателем правления Василием Матюшевским, а также председателя правления «Приорбанка» Сергея Костюченко. Указанные лица - ключевые фигуры банковского сектора Беларуси. То, что силовики замахнулись на них, означает, что никто в стране не защищен.

Кроме того, это свидетельствует о том, что государство, чтобы найти деньги на минимальные нужды, будет просто забирать их у бизнеса, не взирая на лояльность и «близость к телу» местных олигархов.

То есть режим уже поглощает своих. Закономерная эволюция всех подобных диктатур.

И получается, что Лукашенко якобы почти три десятилетия был гарантом стабильности, а теперь превращается в главного дестабилизатора. Он теперь гарант того, что социально-экономическая ситуация в стране будет развиваться только по негативному сценарию. Различные экономические, социальные или статусные потери терпят не только его противники, но и сторонники: бизнесмены, чиновничество. Объективно Лукашенко становится токсичной фигурой для всех, кроме узкого круга ближайшего окружения и высшей касты силовиков.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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