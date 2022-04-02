Искусствовед Никита Монич уехал из Беларуси 2.04.2022, 16:33

Никита Монич

В июле 2020-го его уволили за политику из Национального художественного музея.

Известный искусствовед Никита Монич уехал из Беларуси. Об этом он рассказал на платформе Sojka. Решение было принято после 24 февраля, когда российский войска вторглись на территорию Украины.

«Мы самі сабраліся за суткі. На пустой вячэрняй мяжы стаіць на святлафоры машына. Пад’язджаю ззаду, станаўлюся ў чаргу. Праз хвілін 10 святло ўсё яшчэ чырвонае, ніякага руху, таму вырашаю спытаць у кіроўцы, што ды як. Падыходжу да машыны, кіроўца апускае шкло, і аказваецца, што гэта мой няздзейснены заказчык: дамаўляліся, што прачытаю лекцыю яго супрацоўніцам да 8 сакавіка. «Мабыць, цяпер не прачытаю», — сумна смяемся мы. Запальваецца зялёнае святло, мы праязджаем на памежны кантроль», — написал он.

Востоковед и лингвострановед по образованию, Никита Монич окончил отделение «Международные отношения» в БГУ и начал работать в Национальном художественном музее в результате распределения. Он читал лекции, проводил экскурсии, занимался кураторской работой. Монич умело встраивал в мероприятия элементы стендапа, благодаря чему его экскурсии пользовались большой популярностью среди посетителей. В июле 2020-го он был уволен из музея по соглашению сторон. Причиной стало стихотворение, которое Монич опубликовал после выхода в эфир сюжета на телеканале «Беларусь 1», посвященного «делу Белгазпромбанка».

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