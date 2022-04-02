Украинские бойцы на двух танках разгромили батальон десантников РФ

Украинские бойцы на двух танках разгромили батальон десантников РФ6
- 2.04.2022, 16:40
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Арестович рассказал о подвиге украинских бойцов под поселком Дмитровка.
Украинские защитники на двух танках героически разгромили батальон российских десантников в Запорожской области.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 2 апреля.
"Есть героические эпизоды. Поселок Дмитровка, два наших танка выкатились на усиленный танковой ротой батальон российских десантников", – отметил он.
В результате уничтожены 10 вражеских танков и несколько БМД. Российские десантники сбежали.
"Это выдающийся пример героизма. Много техники мы уничтожаем. Наступление идет удачно", – добавил Арестович.