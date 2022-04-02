Украина предлагает Европе постепенное энергетическое эмбарго России 1 2.04.2022, 16:49

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Что предлагает Киев?

Украина предлагает Европе постепенно вводить эмбарго на использование российских энергоносителей, и начать это делать с газопровода "Северный поток-1". Об этом рассказал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью ТСН.

"Наше предложение по депутинизации "Северного потока-1", депутинизации Европы – это постепенное введение эмбарго на этот газопровод. Мы понимаем, что Европа не может сразу отказаться от российского газа. Но постепенно она планирует это делать", - сказал Макогон.

По его словам, сначала можно ввести ограничения на транзит "Северным потоком-1" в объеме 50%. Поставки газа в Германию можно продлить газотранспортными системами Украины и Польши.

"И "Ямал", и наша ГТС способны дополнительно транспортировать 20-30 млрд куб. м газа, что фактически увеличит зависимость РФ от нашей газовой инфраструктуры. Они будут понимать, что если повредят нашу ГТС, то не смогут экспортировать газ в Европу. Поэтому такое наше предложение, и мы очень активно его обсуждаем с нашими европейскими и американскими коллегами", - прокомментировал Макогон.

Он подчеркнул, что Европа должна диверсифицировать свои источники поставок газа, транспортируя "голубое топливо" из Африки. Катара, переходя на другие источники энергии.

Напомним, Украина проводит активные переговоры и консультации с европейскими и американскими партнерами по ограничению поставок российского газа в Европу через "Северный поток – 1".

Ранее, после вторжения России в Украину заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала газпромовский "Северный поток-2" мертвым куском металла на дне моря.

Международное сообщество неоднократно предупреждало российскую федерацию, что вооруженная агрессия против Украины поставит точку на проекте "Северный поток-2".

В частности, в январе 2022 года официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio заявил: " Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется в Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно".

В странах Евросоюза наблюдается раскол по вопросу эмбарго на российскую нефть, газ и уголь . Так, запрет на поставку российской нефти блокируют Германия и Нидерланды .

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