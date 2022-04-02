Какие отрасли белорусской промышленности увязли в долгах? 2 2.04.2022, 17:01

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У многих предприятий долги в валюте.

В Беларуси появились данные о задолженности обрабатывающей промышленности в 2022 году, что позволяет сравнить размер обязательств у предприятий в разных отраслях, пишет сайт banki24.by.

На 1 марта 2022 года обрабатывающая промышленность задолжала по банковским кредитам 23,9 млрд руб. в эквиваленте. Однако основная часть кредитов промышленникам номинирована отнюдь не в «зайчиках», а в иностранной валюте. Поэтому имеет смысл рассмотреть каждую валюту по отдельности.

К отчетной дате задолженность обрабатывающей промышленности в белорусских рублях составила 8,637 млрд руб. По сравнению с аналогичной датой в 2021 году она выросла на 26,9%. Лидерами по объему рублевой задолженности на 1 марта выступили предприятия пищепрома (3,572 млрд руб.), производители неметаллических минеральных продуктов (1,031 млрд руб.), химпром (654 млн руб.) и машиностроение (638,1 млн руб.).

В 2022 году растут обязательства как по краткосрочным рублевым кредитам, так и по долгосрочным. Так, на 1 марта сумма краткосрочных обязательств обрабатывающей промышленности составила 4,921 млрд руб. (+25,6% за 12 месяцев), долгосрочных – 3,716 млрд руб. (+28,7%).

Вся кредитная задолженность промышленности в иностранных валютах в пересчете на доллары составила к 1 марта 5,535 млрд долл. По сравнению с аналогичной датой в 2021 году обязательства сократились на 7,1%. При этом краткосрочная компонента долга на 1 марта 2022 года достигла 2,631 млрд долл. в эквиваленте, долгосрочная – 2,904 млрд долл.

В Беларуси выделяют три главных валюты, в которых номинирована задолженность промышленности – это доллары, евро и российские рубли. На 1 марта 2022 года обязательства в долларах составили 2,211 млрд, в евро – 2,461 млрд, в российских рублях – 47,8 млрд.

Больше всего по долларовым кредитам на 1 марта задолжали такие отрасли, как машиностроение (435,9 млн долл.), производители транспорта и оборудования (327,7 млн долл.), производители неметаллических минеральных продуктов (325,5 млн долл.), а также деревообработка и тиражирование (321,8 млн долл.).

Самые крупные долги в евро накопили нефтепереработка (699,7 млн евро), химпром (576,5 млн евро) и металлурги (254,3 млн евро), в российских рублях – пищепром (11,5 млрд руб.), нефтепереработка (7,2 млрд руб.), легпром (4,8 млрд руб.), производители электрооборудования (4,5 млрд руб.), производители неметаллических минеральных продуктов (4 млрд руб.).

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