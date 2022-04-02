Кремлевские сны о Китае 2 Владимир Пастухов

2.04.2022, 17:12

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Владимир Пастухов

Долгосрочная ставка на Пекин — это одна из многих утопий безудержной русской фантазии.

Китай для Путина настолько же выход, насколько и вход. Вход в мир холодного азиатского коварства.

Это для старушки Меркель и старика Байдена Путин - непредсказуемый азиатский деспот, а для Председателя Си он вполне предсказуемый европеец - один из многих белых колонизаторов, который "по жизни" много задолжал Поднебесной за столетия унижений. С Китаем у России дружба может быть только односторонней: они Путина дружат…

Кремлевские мечтатели живут странной надеждой, что Си, вдохновленный их примером, пойдет воевать Тайвань и откроет Второй фронт борьбы с Америкой. Наивные оптимисты: единственный Второй фронт, который Си в ближайшее десятилетие готов открыть, - это Первый Сибирский Фронт. И то вряд ли, китайцы прагматичны - зачем завоевывать то, что и так падает тебе в руки. Только товар попортишь.

Но даже и просто экономическая поддержка Путина Китаем - в смысле предоставления экономического коридора (вот такое у нас теперь окно в Европу через Азиопу) - отнюдь не безусловна. Китай не готов к фронтальному столкновению с Западом. Ему нужно время подготовиться. Сейчас он ещё сам сильно зависит от состояния мировой торговли. Пока игры Кремля не влияют на нее слишком сильно, Китай готов смотреть на них с олимпийским спокойствием. Но, когда Путин реально создаст угрозу устойчивости мирового рынка, Си сделает ему осаже.

То же и с применением тактического ядерного оружия, о чем много споров. Дело не столько в ответе НАТО, сколько в ответе Китая. "Дорога жизни" из блокадного "большого Питера 90-х" может быстро закрыться, и тогда в России станет совсем не так "весело", как сейчас.

Долгосрочная ставка на Китай - это одна из многих утопий безудержной русской фантазии. Китаем можно пугать соседей, но опираться на Китай - все равно, что хвататься руками за воздух.

Владимир Пастухов, kasparov.ru

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