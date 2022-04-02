Оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя, фотографии которой облетели весь мир 4 2.04.2022, 17:23

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Новорожденный ребенок также в заложниках.

Российские оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя Марьяну Вышемирскую, фото которой из разбомбленного Россией мариупольского роддома в марте облетели мир. Ее родственники просили вывезти девушку с новорожденным на подконтрольную Украине территорию, однако сделать этого не удалось, сообщает "Обозреватель".

Об этом сообщили волонтеры, пытавшиеся спасти молодую маму с младенцем. Теперь оккупанты используют Марьяну, пытаясь оправдать свое преступление.

"К нам обратились ее родные с просьбой помочь выехать на подконтрольную Украине территорию, потому что ее россияне планировали использовать в пропагандистских целях. Не получилось, учтите, что она с ребенком в заложниках", - отмечают волонтеры.

Ранее российские пропагандисты показали "интервью" с роженицей из Мариуполя Марьяной Вышемирской (Подгурской), пострадавшей во время атаки путинской армии на роддом.

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