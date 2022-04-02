«Вернусь в Беларусь на танке!» 1 2.04.2022, 17:32

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Елена Кустова

История белоруски, которая поехала на войну с шокером в кармане.

43-летняя белоруска Елена Кустова живет сейчас с двумя дочерьми в Варшаве. 24 февраля, в первый день вторжения России в Украину, она бросила в сумку газовый баллончик с электрошокером и рванула на войну – помогать украинцам. Но на границе ее не пропустили, так как она имела белорусское гражданство. Тогда – из отчаяния и обиды – порвала свой белорусский паспорт…

«Я еще до войны писала, что домой вернусь с украинцами – на танке. Понимала, что что-то будет. И поперло!» – говорит в интервью сайту телеканала «Белсат» Елена Кустова.

«Как они шли уверенно, Боже!»

Женщина рассказывает что в ночь с 23-го на 24-е февраля не спалось. А потом заснула немного – и как будто что-то подняло ее в 4 утра. Говорит, что ее знакомые поляки также проснулись где-то в это время.

«Я написала всем: прощайте, я на войну. И начала искать машину – нашла. Долго ждали одного бывшего военного, украинца Ваню. О, у него все было с собой! «А ты с чем?» – спрашивает. И я ему показываю этот газовый баллончик и электрошокер. Посмеялись. «Я белоруска, – говорю. – Как думаешь, пустят?» – спросила. Он такой: «Пустят!» И вот с этим я поехала в компании с украинцами. С документами все в порядке было на тот момент», – вспоминает женщина.

И признается, что когда увидела, сколько на самом деле на пункте Медыка украинцев, готовых защищать свою Родину, и какие они («Как они шли уверенно, Боже!»), – чуть не заплакала от эмоций. Говорит, была уверена в том, что с такими бойцами «все закончится за три дня», и победой Украины. Чего боялась, так того, что ее не пропустят через границу поляки, так как имела статус международной защиты, выданный в Польше. Но как раз с польскими пограничниками проблем не было.

«Показываю паспорт. Пограничница мне: «Бялорусинка? А цо пани хцэ там?» Я говорю: «На войну иду». «Файне, пани, идзь!» – и пропускает. И я подумала, ну все, в украинцах не сомневалась – я же за них воевать шла. Но…

Диалог на украинской стороне был такой: «А что ты там хочешь. Почему туда идешь?» – «Там же война!» – «А кто тебе сказал?» – «Что, всерьез? А почему беженцев столько?» – «А что ты будет делать? Где будет жить?» – «Я сразу в вооруженные силы иду, там же любая помощь будет нужна: перевязать, приготовить еду, стрелять, если надо, все что угодно». И слышу: «Нельзя!» – рассказывает Елена.

«Опять твоя белорусочка прорывается»

Ошарашенная отказом, Кустова потребовала начальника, пыталась еще раз объяснить, но тот посмотрел на белорусский паспорт и вывел женщину на польскую сторону. Сказал, что не пропустит («Не могу!»), потому что имеет якобы приказ самого Зеленского: белорусов и россиян не пропускать.

«Выхожу, смотрю на всю эту ситуацию, на непрерывный поток людей, беженцев. Девочка, лет 10, просто засыпает и падает. Я беру ее вот так на плечо и несу. А она спит – ее не разбудить. Ее просто вырубило. Отнесла ее на польскую сторону», – вспоминает белоруска.

Сдаваться Елена Кустова не собиралась. И пошла еще раз через границу. С поляками снова проблем не было («Подхожу к полякам – бабах паспорт на стол» – «О’кей, ешчэ раз»). А на украинском пункте пришлось второй раз звать начальника («Иди, опять твоя белорусочка прорывается»).

«Говорю ему: «Как бы это странно ни звучало, но вы, Украина, моя единственная возможность вернуться домой – у меня там друзья в тюрьме! Ну пусти, пожалуйста. Я же третий раз приду».

«Если придешь, то вот коридор Польша-Украина, и, если не пробежишь его за 4 секунды, – буду стрелять», – шутит. Я говорю: «Хорошо, а если за три секунды пробегу – пустишь меня?» Мужчины там стояли какие-то, говорят, мол, да пропусти ты ее уже. «Нет!» И мне снова довелось вернуться. И осталась там волонтером», – рассказывает женщина.

«Мама на войну не попала…»

Несколько дней, как рассказывает, передавала через украинцев, которые возвращались в Украину из Европы воевать, теплую одежду, предметы гигиены и питание для беженцев, которые стояли в длиннющей очереди к переходу на украинской стороне. Бегала с тележками, звонила одновременно в разные организации, чтобы доставляли на границу одежду и коляски, так как дети в очереди спали на холоде стоя.

«И в тот же день, когда не пропустили во второй раз, я вышла и прямо на выходе – там еще какой-то стаканчик стоял –разорвала свой паспорт. Спокойно, на несколько частичек, никакого шоу из этого не делала», – признается Елена Кустова.

Объясняет, что сделала это от отчаяния и на эмоциях. На холодную голову – не порвала бы, ведь отсутствие паспорта сейчас, когда кровь немного остыла, мешает ее планам поехать на войну.

А тогда, в конце февраля, чуть не потеряла на границе и остальные документы, ведь в горячке кинула свою куртку с польской карточкой с видом на жительство в тележку с помощью беженцам, которая поехала в Украину. Но и на это махнула рукой, ведь на фоне происходившего все казалось мелочью (карточка с курткой потом нашлась). «Пани, дзивна пани», – восхищались поляки энергией белоруски на границе. Как «неутомимая белоруска-волонтер» попала даже в объектив камеры одного из каналов польского телевидения. Именно из-за того сюжета ее дети – Алина (10 лет) и Маша (11 лет) – узнали в Варшаве, что «мама не попала на войну».

«За детей не переживала, так как знала, что с ними очень классные люди, поляки. Обо всем было договорено. Девочки хорошо знают свою маму. И я им сказала, что иду на войну, чтобы в конце концов мы смогли вернуться домой…» – говорит Елена.

На третий день она вернулась в Варшаву, чтобы помыться, поспать и обнять дочурок. Но не уснула. В тот же день снова поехала на границу с грузом гуманитарной помощи. Вернулась к детям только тогда, когда поняла, что на границе отчасти все наладилось.

«Я, наверное, украинка по духу!»

Эмоциональные всплески, радикальные решения и поступки. Елена признается, что не умеет жить по-другому. Человек без кожи. В 2020 году она демонстративно сняла со стены в холле общежития, где жила с дочерьми, портрет Лукашенко и вставила в рамку надпись «3%». Тогда было задержание, сутки в ИВС и штраф. Из Беларуси уехала в апреле 2021 года, когда стало известно о возбужденном против нее уголовном деле за комментарий в интернете («Будьте вы прокляты, твари», – написала она).

После эвакуации два месяца прожила в Украине и верит, что «победим только вместе» («Я, наверное, украинка по духу!»). Сейчас пытается записаться в ряды белорусских добровольцев, но возникают препятствия.

«Я писала. Говорила, что проблему с паспортом в скором времени решу. Бросали мне анкету заполнять. Потом в «личку» написал человек, мол, женщин не берем. Я говорю: «Не надо мне такое говорить, потому что в Украине тысячи женщин воюет!» Начали «пробивать» тогда меня. Я говорю, меня «Байпол» пробивал уже, что вы еще думаете пробить? Я такая непробиваемая что ли?» – рассказывает Елена.

Говорит, что нашли информацию о том, что она якобы «сливала» милиции бело-красно-белые ленты за окном.

«Но ведь это совсем ужас какой-то! Ведь я на самом деле троллила «мусоров», чтобы им не спалось спокойно по ночам, а никаких лент за окном не было. И каждый знает, что я их не боялась, что я их ненавидела и сейчас ненавижу», – говорит Елена Кустова.

«Уверена, что должна быть там!»

Она не теряет надежды, что попадет в Украину, чтобы помочь украинцам. И верит в победу. Пытается сейчас выбрать временный польский документ вместо белорусского паспорта. И просит всех, прежде всего тех, кто занимается рекрутингом добровольцев, извинять ее за эмоциональность и резкость, которые часто мешают решать практические дела.

«Я знаю и я уверена, что должна быть там! Потому что я могу. Я уверена в себе. Там такие люди, такие патриоты! И там дети, которым нужна помощь», – говорит Елена Кустова.

По официальной информации, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет сейчас около 60 тысяч женщин. Есть, предположительно, женщины и в рядах белорусского батальона Кастуся Калиновского, бойцы которого призывают присоединяться к ним. Также в составе интернационального легиона ВСУ формируется сейчас белорусский полк «Погоня».

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