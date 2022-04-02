В Брестской области из-за снегопада возникли проблемы с электроснабжением 2.04.2022, 17:44

Пострадали более 60 населенных пунктов.

В Брестской области из-за выпавшего 2 апреля снега наблюдаются перебои в электроснабжении 63 населенных пунктов, сообщает «Минэнерго». В ведомстве уточняют, что от непогоды пострадали Пружанский и Каменецкий районы.

«По информации на 17.00, перебои в электроснабжении наблюдаются в 63 населенных пунктах Брестской области, — сообщают в „Минэнерго“. — Отключения зафиксированы на 162 трансформаторных подстанциях и 20 линиях электропередачи».

В ведомстве уточняют, что аварийные службы работают в усиленном режиме. Для устранения последствий непогода задействовали 45 бригад.

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