Экс-прокурор трибунала по Югославии призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина 8 2.04.2022, 17:50

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Карла дель Понте

Карла дель Понте назвала главу Кремля преступником.

Экс-прокурор Международного суда трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, пишет «Новое время».

Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, «что следственные действия были проведены». Однако такие действия не обязательно означают, что глава Кремля будет взят под стражу, добавила она.

«Это единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в МКС. Если он [Путин] останется в России, этого никогда не произойдет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств», — сказала бывшая прокурор.

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