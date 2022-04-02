Географ глобус пропил, или как Лукашенко убегает от географии 2.04.2022, 18:30

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Разворот на Азию не пройдет.

Эксперт, бывший дипломат Павел Мацукевич в новом выпуске Пульса Ленина-19 представляет рейтинги ключевых стран — экспортных и инвестиционных партнеров Беларуси, составленные на основании данных Белстата по итогам 2021 года, и соотносит их с концепцией о развороте на Азию.

Эта концепция родилась от слов Лукашенко в Овальном зале в мае прошлого года, которые сформулировали старый внешнеполитический приоритет в совершенно новом свете: «Не хочет Запад быть нашим соседом – не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией».

С этого момента начинаются попытки Беларуси убежать от географии, хотя куда логичнее заменить географа.

В феврале 2022 года МИД бодро отчитался о промежуточных итогах заведомо нерешаемой задачи: реализация курса на переориентацию торгово-экономического сотрудничества на государства дальней дуги позволила нарастить в 2021 году белорусский экспорт в Азию до 2,4 млрд долларов (в 2020-м было 2,1 млрд). Сальдо при этом отрицательное – 2,5 млрд преимущественно из-за импорта из Китая на 4,2 млрд.

В то же время товарный экспорт Беларуси в европейские страны составил 9,5 млрд долларов, превысив импорт оттуда на 2,7 млрд.

ТОП-25 стран-импортеров белорусских товаров в 2021 году (в млрд долларов США)

Россия – 16,3

Украина – 5,4

Нидерланды – 2,2

Польша – 2,0

Германия – 1,6

Литва – 1,3

Казахстан – 0,99

Китай – 0,91

Бразилия – 0,8

Латвия – 0,58

США – 0,52

Азербайджан – 0,49

Индия – 0,47

Турция – 0,37

Узбекистан – 0,36

Великобритания – 0,24

Бельгия – 0,22

Индонезия – 0,22

Чехия – 0,22

Молдова – 0,18

Норвегия – 0,18

Афганистан – 0,17

Италия – 0,17

Бангладеш – 0,15

Эстония – 0,14

К этому стоит добавить еще и торговлю услугами. В 2021 году Беларусь экспортировала услуг на сумму 10,2 млрд долларов. На долю ЕС и США приходится 42% торговли услугами с преобладанием экспорта над импортом, России — 30%, Китая — 4,5%.

Страны Азии всегда были приоритетом внешней политики Беларуси. 2021 год стал абсолютно рекордным для белорусского товарного экспорта в Китай, Индию, Турцию, Вьетнам, которые в последнее время активно окучивают власти. С этими странами не прекращался активный политический диалог, но объемы экспорта не особенно внушительны в сравнении со странами из европейского региона.

Продажи в соседние «недружественные» (за исключением РФ) режиму страны, отношения с которыми у Беларуси в лучшем случае характеризуются как никакие, показывают иные результаты.

Экспорт в Польшу сопоставим, а в соседнюю Украину и вовсе превышает весь совокупный рекордный экспорт Беларуси в страны Азии более чем в два раза.

Весь этот экспорт уже не будет таким, как в 2021-м и понятно, из-за чего произойдет его падение. Непонятно, каким образом в текущих условиях можно компенсировать потери.

Потенциал Азии огромен. Один Китай ежегодно импортирует со всего мира продукции и ресурсов на 2–3 трлн долларов, но отношения Беларуси с КНР как и с другими странами региона, думаю, пик своих возможностей при действующем режиме уже миновали.

В новых санкционных условиях может расти импорт из Китая, Турции, Вьетнама и других стран в качестве заменителя ушедших европейских и американских товаров, а вот перспективы дальнейшего роста продаж на этих рынках белорусских товаров сомнительны.

Очевидность значимости Европы для Беларуси и невозможности замены за счет Азии еще более красноречива на примере инвестиционного сотрудничества. Несмотря на введение санкций, западный бизнес, как бы удивительно это ни было, в 2021-м продолжал вкладывать деньги в экономику Беларуси в отличие от азиатских стран (кроме КНР), которые и в предыдущие досанкционные годы, надо сказать, не были в инвестиционном плане особенно заметны.

ТОП-15 стран-инвесторов в экономику Беларуси в 2021 году

(прямые инвестиции на чистой основе без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги, в млн долларов США)

Россия – 368,7

Кипр – 252,6

Австрия – 64,2

ОАЭ – 59,4

Германия – 48,4

Литва – 39,1

Швейцария – 31,9

Польша – 23,6

Нидерланды – 26,7

США – 20,5

Китай – 17,7

Ирландия – 12,8

Украина – 12

Латвия – 11,9

Чехия – 10,2

Нужно также принять во внимание, что инвестиции с Запада по крайней мере в предыдущие годы сопровождались приходом технологий, за счет которых белорусский экспорт мог конкурировать, в том числе на азиатских рынках.

В ближайшие годы вряд ли удастся повторить инвестиционное и внешнеторговое «чудо» 2021 года. Думаю, в нем немалую роль сыграла положительная инерция прошлых успешных лет сотрудничества с ЕС, возможно также старые инвестиционные обязательства, а может даже и надежды бизнеса, что санкционная ситуация выправится.

Не выправилась, а из-за соучастия в российской агрессии против Украины радикально и беспрецедентно усугубилась.

Не сегодня, так завтра начнут сказываться все отложенные эффекты и спецэффекты санкций — сотрудничество уже блокируется в незатронутых санкциями сферах просто потому, что Беларусь и ядовито-токсичная репутация.

Россия нам уже не особенный помощник потому, что сама в еще более жестком санкционной нокауте, хотя понятно, что как рынок и кредитор все равно продолжит играть роль демпфера для Беларуси и субсидировать нашу колбасно-тракторную экономику.

У дальней дуги государств Азии, Африки и Латинской Америки — в принципе та же функция демпфера, но за их счет невозможно компенсировать все издержки при всем желании, а оно (желание) у них с учетом рисков и токсичности Беларуси не может быть большим. Ну и возможности скромные, если не брать отдельные страны типа Китая или Турции.

Опять же после санкций, которые когда-нибудь будут позади, непременно будет снова инерция, только уже негативного свойства. Деловая репутация восстанавливается сложнее и дольше, чем разрушается, ну и освобожденные нами места на мировых рынках ко времени возвращения могут быть уже заняты.

Встречаясь с губернатором Пензенской области России, Лукашенко назвал нашу сложную ситуацию временем огромных возможностей. В общем вполне справедливо, если добавить к этому названию «упущенных» или прилагательное покрепче.

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