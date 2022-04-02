Украинский боец — российскому спецназу: Вы не армия

Украинский боец — российскому спецназу: Вы не армия5
- 2.04.2022, 18:35
- 6,532
Сильное обращение.
Появились первые кадры из освобожденного ВСУ Гостомеля.
Простоявшие в городе около месяца оккупанты успели обворовать окрестные дома, но так и не смогли похоронить своих убитых.
Украинский боец удивляется, как так.
«Ведь это был спецназ. Элита, так сказать. Должно было быть какое-то братство. Но они не то что не забрали тела своих погибших, они их даже не похоронили.
Вы не армия. Вы ублюдочное сборище дебилов», — заключает украинский военный.