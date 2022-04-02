Украинский боец — российскому спецназу: Вы не армия 5 2.04.2022, 18:35

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Сильное обращение.

Появились первые кадры из освобожденного ВСУ Гостомеля.

Простоявшие в городе около месяца оккупанты успели обворовать окрестные дома, но так и не смогли похоронить своих убитых.

Украинский боец удивляется, как так.

«Ведь это был спецназ. Элита, так сказать. Должно было быть какое-то братство. Но они не то что не забрали тела своих погибших, они их даже не похоронили.

Вы не армия. Вы ублюдочное сборище дебилов», — заключает украинский военный.

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