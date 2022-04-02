Литва полностью отказалась от российского газа 1 2.04.2022, 18:41

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Она перешла на сжиженный природный газ.

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство энергетики Литвы.

В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.

При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая - через интерконнектор с Польшей.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.

"Мы первая страна ЕС среди получавших газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России", - заявил он.

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