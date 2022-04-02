Украинские Бурынь и Путивль оказались в блокаде российских оккупантов
- 2.04.2022, 19:24
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Оперативная информация от Минобороны Украины.
Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.
Оперативная информация представлена на 18:00. 2 апреля стало 38-ми сутками противостояния агрессору.
"На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага", – говорится в сообщении.
Кроме того, враг проводит рейды в поселке Юрьево. Там российские захватчики пытаются организовать перепись местного населения и ищут оружие в домах украинцев.