Украинские Бурынь и Путивль оказались в блокаде российских оккупантов 2.04.2022, 19:24

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Оперативная информация от Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Оперативная информация представлена на 18:00. 2 апреля стало 38-ми сутками противостояния агрессору.

"На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг проводит рейды в поселке Юрьево. Там российские захватчики пытаются организовать перепись местного населения и ищут оружие в домах украинцев.

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