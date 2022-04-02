Какие зарплаты предлагают белорусам за границей? 2.04.2022, 19:32

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В последнее время белорусов все чаще приглашают на работу литовские и польские компании.

Анализ вакансий, размещенных на сайтах агентств по трудоустройству и онлайн-сервисах по поиску работы, показал, что наиболее востребованными являются профессии в строительной отрасли и в сфере автомобильных грузоперевозок, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Например, ряд предложений о трудоустройстве в Литве и Польше размещен на интернет-порталах Flagma, pl.jooble.org и olx.pl. В польском городе Ченстохова белорусам предлагают работу водителями, которая завязана на рейсы по Евросоюзу. Зарплату обещают в диапазоне 1 800—2 100 евро (около 5 800—6 800 руб.). В компании из Познани водителю-международнику из Беларуси или Украины готовы платить 6 000—9 000 злотых в месяц (4 200—6 300 руб.).

Строителям-универсалам и бетонщикам обещают официальное трудоустройство в литовской компании и зарплату в диапазоне 1 500—2 000 евро (около 4 900—6 500 руб.). Проживание, коммунальные платежи, рабочая одежда и инструмент оплачиваются за счет нанимателя.

Польские компании готовы платить строителям-универсалам, каменщикам, арматурщикам в среднем 6 000—6 500 злотых (4 200—4 550 руб.). По отдельным специальностям, при наличии опыта работы от 5 лет, зарплата доходит до 9 000—10 000 злотых (6 300—7 000 руб.).

Кроме Польши и Литвы, работу белорусам также предлагают в Германии и Латвии. В Германию требуются разнорабочие в сборочный и производственный цеха на фабрику. Правда, сфера производства не указана. Все подробности обещают сообщить по телефону либо через WhatsApp или Telegram. Зарплата — от 1 500 евро (около 4 900 руб.).

В Латвию из Беларуси приглашают водителей большегрузного транспорта. Сама компания находится в Риге, рейсы в основном предполагаются в такие страны, как Нидерланды, Германия, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Дания.

Компания обещает помочь с оформлением документации нерезидентам Латвии, а также предлагает специальные условия для семейных экипажей. Правда, есть одно важное условие — опыт работы от 5 лет. Зарплату обещают в диапазоне 1 800—2 000 евро (около 5 800—6 500 руб.).

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