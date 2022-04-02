Военный эксперт: Ближайшие дни могут кое-что прояснить 5 2.04.2022, 19:52

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Валентин Бадрак

Валентин Бадрак рассказал о нынешнем состоянии российской армии, смене тактики и возможном исходе войны.

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, сравнивает оружие, которым воюют Украина и Россия, и называет три вероятных сценария завершения войны.

Не добившись за пять недель войны существенных успехов в Украине, потеряв в боях с украинской армией большое количество военной техники и личного состава, высшее военное руководство РФ объявило о том, что теперь намерено сосредоточиться на «полном освобождении Донбасса». О нынешнем состоянии российской армии, смене тактики и возможном исходе войны НВ расспросил Валентина Бадрака, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

— Как вы оцениваете состояние российской армии и техники после пяти недель войны против Украины?

— В целом у российской армии еще хватает техники. Поэтому не стоит обольщаться, что Россия как враг абсолютно истощилась. Это было бы слишком наивное представление о российском оборонном потенциале. У России есть целый ряд преимуществ, которые она сейчас использует.

Первое — это возможность поддержки своих атакующих войск с воздуха, несмотря на вполне успешную работу украинской ПВО и технические проблемы армии РФ с ракетами всех типов, в том числе авиационного и морского базирования, а также ракет типа Кинжал. Фактически все ракеты имеют технические проблемы, от слабой точности до множества случаев отсутствия детонации. Ярким примером этого можно назвать оперативно-тактический комплекс Искандер. Он активно используется РФ со времен войны против Грузии в 2008 году и до сих пор не доведен до состояния, чтобы считаться безупречным оружием. Напротив — он вызывает все больше вопросов и проблем.

Но вместе с тем Россия сейчас берет количеством. Например, украинская армия уже уничтожила более 140 российских самолетов. То есть за пять недель уничтожили порядка семи эскадрилий — это невиданный результат для такой войны. Но если взять количество новых самолетов — и бомбардировщиков, и истребителей, — то с 2010 года в РФ создано и выпущено порядка 400 новых единиц. Поэтому у российской армии еще достаточно много как новых самолетов, так и новых вертолетов. Не говоря уже о более старых модификациях.

Многие говорят о ракетном дефиците РФ, но он компенсируется тем, что враг использует различные ракеты, меняет их применение и за счет этого достигает ситуации, когда украинская армия и особенно гражданское население находятся в напряжении. Россия бомбит города, уничтожает мирное население и осуществляет геноцид украинского народа — все это делается осознанно. Полагаю, на это отдан приказ лично Путина, который намеревается отомстить украинцам за нежелание жить в закапсулированном российском пространстве со спертым от несвободы воздухом.

Если оценивать наземную технику, то украинская армия сильно потрепала вооруженные силы России, значительная часть новой техники уничтожена. А некоторые образцы, думаю, уничтожены более чем на 50%. Особенно это касается новых модернизированных танков, самоходных артиллерийских установок, войсковой ПВО наподобие зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь, систем радиоэлектронной борьбы Красуха-4, Борисоглебск-2, Ртуть-БМ, Леер.

Трудно сказать, сколько на самом деле имеется у России в наличии такого нового вооружения. Но то, что использование украинской армией москитной стратегии (когда легким высокоточным вооружением таким, как Javelin, Stinger, Bayraktar, в бесконтактных или малоконтактных боях уничтожается значительная часть техники и живой силы противника) дала свои результаты — это безусловно. Она и деморализовала большую часть российской армии, и позволила продемонстрировать величие новых технологий перед теми древними подходами, которые Россия до сих пор исповедует.

— И что же нужно Украине, чтобы окончательно сломить врага? Какие перспективы?

— Украинские силы обороны на порядок сильнее и мощнее в своем стремлении победить, но нуждаются в усилении вооружениями. Потому что с нынешним количеством сил и средств защищаться можно, но перейти в глобальную контратаку украинские войска не могут. Это рискованно и проблематично, с точки зрения отсутствия значительного превосходства ВСУ в численности, да и противоречит любим практическим наставлениям.

Ситуация может измениться, если украинская армия получит дополнительные возможности по новым вооружениям. И некоторые элементы получения такого вооружения уже реализованы. Например, 16 марта президент США Джо Байден принял решение о новом пакете военно-технической помощи для Украины на $800 млн. В этом пакете уже предусмотрено и более мощное вооружение — 100 единиц барражирующих боеприпасов [дронов-камикадзе] Switchblade, действующих на дальности до 40 км. Это уже является очень мощным и сильным оружием для борьбы с бронецелями и мощными укреплениями врага на относительно большой дальности.

Более того, 30 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности предоставить Украине «более смертоносное оружие». Мои коллеги из Defence Express методом исключения предположили, что, вероятнее всего, это будут барражирующие боеприпасы израильского производства Spike NLOS, действующие на дальности до 32 км. Эти дроны-киллеры по своей эффективности не хуже самолетов или вертолетов. Тем более, что последние являются более явной целью, чем барражирующий боеприпас.

Если Соединенные Штаты увеличат поставки Switchblade в десять раз, а Великобритания предоставит хотя бы несколько сотен барражирующих боеприпасов, это может позволить украинским силам обороны серьезно продвинуться в направлении выбивания врага, в том числе на самом сложном участке — юго-восточном направлении и там, где сейчас узловой момент войны, — провести деблокаду Мариуполя.

Также 30 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Норвегии и попросил предоставить мощнейшее вооружение — противокорабельные высокоточные ракеты NSM (Naval Strike Missile), действующие на дальности до 185 км. Честно говоря, если бы мы получили достаточное количество этих ракет, это дало бы возможность полностью заблокировать любые российские усилия с моря. Более того, если бы таких ракет было достаточно много, это позволило бы расстрелять и фактически уничтожить весь Черноморский флот РФ.

Помимо этого, Зеленский попросил у Норвегии еще системы ПВО NASAMS, серьезный зенитный ракетный комплекс американо-норвежской разработки, действующий на дальности 20−40 км. Эти системы очень помогли бы Украине в закрытии неба. Особенно над наиболее опасными для Европы и мира ядерными объектами и объектами критической инфраструктуры, где возможное попадание российских ракет может привести к масштабным техногенным катастрофам.

— И в то же время РФ наносит ракетно-бомбовые удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре, пытается взять в осаду города. Как вы считаете, получит ли в этом случае враг преимущество, которое может изменить ход войны?

— Я не думаю, что это может повлиять на ход войны. В качестве примера приведу Мариуполь. Этот город разрушен ракетно-бомбовыми ударами почти на 90%, но это мало повлияло на боеспособность того украинского контингента, что находится в Мариуполе и не сдается. В основном это очень опытная и мощная морская пехота, а также полк Азов Нацгвардии Украины. Все вместе это демонстрирует очень сильное противодействие врагу. И это происходит как раз на фоне бомбардировок, ракетных ударов и огневых атак вражеской артиллерии. Поэтому, не думаю, что такая тактика будет иметь решающее значение.

— Помимо этого, в ходе нескольких атак Россия применила фосфорные бомбы. Какова вероятность использования таких бомб и любого другого химического оружия Россией в дальнейшем?

— Использование фосфорных и кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией, и Россия это делает осознанно, как и осуществляет геноцид украинского народа. Это является показателем преступности российского режима. Да, вполне возможно использование и химического оружия. Думаю, что Россию сдерживают от его применения только предупреждения со стороны США и НАТО. Но такая опасность остается, и не стоит верить Кремлю, что война против Украины будет вестись как-то более гуманно.

— Прокомментируйте заявления о том, что Россия меняет тактику и теперь сосредотачивается, по ее словам, на «полном освобождении Донбасса»? Действительно ли РФ выводит войска из пригорода столицы и концентрирует военные действия на востоке и юге страны?

— Россия готовит перегруппировку войск [на Киевском направлении] и, я так думаю, что, скорее всего, она вернется со вторым штурмом. Или, как минимум, осуществит перегруппировку и переброску войск на южное и южно-восточное направление и начнет там активно закрепляться. Что тоже для Украины является проблематичным, если Путин даст команду «окопаться» на захваченных рубежах. Потому что потеря полосы побережья Азовского моря и создание прецедента удержания Россией сухопутного коридора в аннексированный Крым — для Украины не очень хорошая история.

Да, частично войска [от столицы] действительно выводятся, но говорить о том, что мы можем расслабиться и, например, группировку войск, которая защищает столицу в северном направлении, переместить на юго-восток — было бы слишком опасно. В этом и заключается хитрость России — держать здесь украинскую группировку, которая должна охранять столицу, прикрывать Харьков, Чернигов, северный регион. А самим сосредоточиться, возможно, на юго-восточном и южном направлениях. Опасность такая есть. Поэтому я и говорю о необходимости усиления вооружением, которое компенсировало бы невозможность осуществить глобальный перевес по численности врага.

— На фоне российско-украинской войны Азербайджан попытался укрепить свои позиции в Нагорном Карабахе. Как вы считаете, подобные военные эскалации могут повлиять на события в Украине?

— Конечно, могут. Позиция Азербайджана понятна и решительность Баку подкреплена тем, что их армия сильно вооружена и поддерживается турецким партнером. Так что это сильная наступательная позиция на Россию, после которой вполне может возникнуть цепная реакция.

Например, возможна ситуация, когда и чеченцы начнут отстаивать свои права, чтобы получить больший уровень свободы и независимости. В отношении Грузии у меня сомнение, потому что там крайне осторожная и фактически пророссийская власть, которая вряд ли пойдет на такое.

С другой стороны, есть центральная Азия. Была инсайдерская информация о том, что могут оживиться талибы, пойти в наступление и обнаружиться, например, в Таджикистане. Насчет Китая сегодня сказать сложно, хотя не исключаю, что Пекин тоже как-то воспользуется ослаблением России. А если дальнейшее ослабление будет еще большим, тогда, возможно, в игру вступит и Япония, которая давно имеет территориальные претензии к РФ.

— По вашим оценкам, когда и как может закончиться война России против Украины?

— Все зависит от многих факторов. Один из факторов — это передача Украине мощных современных вооружений. Второй фактор — усиление западных санкций. Третий — способность России к восстановлению. Да, с одной стороны, российская армия деморализована. Но, с другой, если Кремлю удастся использовать нынешние переговоры с Украиной для отвлечения внимания украинского руководства и пополнения своей армии вооружением и человеческим ресурсом, это может сыграть негативную роль. И наконец, самая рискованная история в этой войне — если Путин даст команду войскам «окапываться» на юге и юго-востоке Украины. Это создаст прецедент, когда украинским силам обороны будет намного сложнее выбить российские войска из этих территорий. Поэтому если мы примем во внимание все эти факторы, то сценарии могут сильно различаться.

Один сценарий, если Россия начнет разрушаться достаточно быстро под тяжестью санкций, давления Запада и продолжающихся успехов украинских сил обороны, то реально война может быть закончена к маю. Почему я говорю о мае? Потому что сам Путин определял 7−9 мая как временной параметр завершения их так называемой операции. А на самом деле это будет рубеж, когда будет понимание, что российская армия истощена, она не может продолжать эффективную войну и все, что будет происходить дальше, контрпродуктивно.

Другой сценарий для России более предпочтительнее. Если будет затяжная война, инерция разрушения самой РФ будет происходить довольно долго из-за слабости санкций и недостаточного давления Запада, а Россия сможет закрепиться на южных и юго-восточных рубежах. Вот это опасная ситуация. Потому что может идти длительная, осадная война на истощение. И в условиях слишком осторожных усилий Запада, по подсчетам нашего Центра, война может продолжаться 6−12 месяцев. Но это в случае, если инерция падения России не будет достаточно быстрой.

Кстати, ближайшие дни могут кое-что прояснить. Дело в том, что, скорее всего, 4 апреля РФ объявит дефолт, если не осуществит платеж в размере $2,2 млрд. С одной стороны, это будет технический дефолт, и РФ его проигнорирует. Но с другой, это будет серьезный рубеж и сигнал для инвесторов и компаний, которые еще не ушли с российского рынка и находятся на стадии принятия решения.

Так что сценарий, который ведет к завершению войны до начала мая, в принципе реальный.

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