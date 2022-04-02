В Брагине белорусам рекомендовали избегать контактов с облученными российскими оккупантами

В Брагине белорусам рекомендовали избегать контактов с облученными российскими оккупантами9
- 2.04.2022, 20:07
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У российских оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.
Cреди военных РФ распространяются панические настроения из-за облучения личного состава в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает Генштаб Украины.
Сообщается, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.
Также местному населению белорусского поселка Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из Чернобыля.