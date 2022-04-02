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В Брагине белорусам рекомендовали избегать контактов с облученными российскими оккупантами

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  • 2.04.2022, 20:07
  • 9,062
В Брагине белорусам рекомендовали избегать контактов с облученными российскими оккупантами

У российских оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.

Cреди военных РФ распространяются панические настроения из-за облучения личного состава в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

Сообщается, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

Также местному населению белорусского поселка Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из Чернобыля.

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