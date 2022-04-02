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Украина национализирует еще почти полторы тысячи вагонов из России и Беларуси

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  • 2.04.2022, 20:31
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Украина национализирует еще почти полторы тысячи вагонов из России и Беларуси

Они находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей.

Государственное бюро расследований инициировало национализацию еще почти 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ГБР продолжает выявлять на территории Украины имущество российских и белорусских компаний, после чего инициирует ее национализацию», — пишет пресс-служба Бюро.

Ее сотрудники обнаружили почти 1 400 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцами вагонов являются физические и юридические лица из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Для конфискации имущества стран-агрессоров и передачи его на нужды Украины территориальное управление ГБР Полтавы обратилось с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций.

Вчера сообщалось о том, что Бюро экономической безопасности Украины обнаружило 400 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям, в Черкасской области.

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