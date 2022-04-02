Катастрофа для ПВТ 1 2.04.2022, 20:54

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Что ждет IT-отрасль в Беларуси?

Ожидаемая релокация IT-компаний Беларуси означает сокращение рабочих мест, снижение экспортного потенциала и валютных поступлений в страну в ближайшей перспективе, пишет director.by.

Недавно интернет-ресурс Dev.by опубликовал результаты опроса отечественных «айтишников» на предмет их готовности к релокации. Выводы оказались неутешительными для отрасли: 26,8% заявили, что уже уехали, 28,2% — собираются это сделать, 28,5% — еще не определились. И только чуть более 15% никуда уезжать не собираются.

Большинство из опрошенных специалистов планируют уехать/уехали в Польшу (37,2%) и Грузию (25,5%). Эти направления лидируют с большим отрывом. Еще 8,4% выбрали Литовскую Республику. Остальные локации менее популярны.

Без сомнения данная ситуация является катастрофической для IT-бизнеса в Беларуси и для «Парка высоких технологий», в частности. Недавно руководство Парка сообщало о подготовке проекта изменения условий работы для IT-компаний. Речь шла о том, чтобы вернуть ряд ранее отмененных и добавить новые преференции для компаний-резидентов. Однако, буквально на днях правительство, наоборот, ужесточило условия работы для этого бизнеса.

Постановлением Совета министров №178 от 28 марта 2022 года резидентам ПВТ был повышен размер отчислений в фонд Парка с 1 до 2% от выручки. Чтобы было понятно, о каких суммах речь: например, в 2020 году выручка компаний-резидентов составила 7,4 млрд руб. То есть, дополнительный процент — это 74 млн руб. Между тем, в 2021 году обороты в ПВТ заметно выросли. Как говорится в документе, решение принято «в целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».

В этих условиях фактическое причисление релокантов к «тунеядцам», которые обязаны оплачивать 100% коммунальных услуг (Постановление Совмина №166 от 25 марта 2022 года), вряд ли удержит специалистов в стране. Тем более, что руководство IT-компаний порой вынуждено переводить бизнес в другие юрисдикции, так как из-за санкций и визовых ограничений у них возникает много проблем с клиентами.

Эта информация подтверждается свежими данными с рынка труда. По статистике Исследовательского центра rabota.by за 7-14 марта, информационные технологии возглавляют пятерку отраслей в стране с наибольшим падением числа активных вакансий, по сравнению с 14-20 февраля. За это время количество вакансий в отрасли упало на 26,7%.

Что это значит для экономики в целом? По итогам января-февраля IT-сектор обеспечил около 0,5% в общем приросте ВВП страны, который составил 1,2%. Этот бизнес продолжал нанимать персонал (+2% к среднесписочной численности за 2021 год), тогда как по экономике в целом наблюдалось падение на 2,3%.

То есть, релокация IT-компаний означает сокращение высокооплачиваемых рабочих мест, снижение экспорта и поступления валюты в страну в ближайшей перспективе.

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