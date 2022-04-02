В Украине запустили онлайн-карту войны 2.04.2022, 21:13

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Она отображает данные в режиме реального времени.

Узнать, какие территории Украины временно контролируют рашисты, а какие украинская армия уже отвоевала, теперь можно в режиме реального времени, пишет unian.net.

Украинские разработчики собрали все актуальные данные на единой карте. DeepStateMap работает в режиме постоянного обновления и предоставляет информацию о реальном положении дел за 5 недель войны.

Карта имеет черные, красные и синие зоны:

черными обозначены захваченные Россией территории в 2014 году;

красными – временно оккупированные с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, за которые сейчас идет борьба;

синими – освобожденные нашими войсками территории, из которых выбиты рашисты.

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